Lazio, incontro tra Sarri e Fabiani: attesi due tagli in rosa

RASSEGNA STAMPA - Sarri e il ds Fabiani si rivedranno oggi a Formello e scatteranno tre giorni di riflessioni, tra campo e mercato. Come riporta il Corriere dello Sport, ai colloqui forse parteciperà anche il presidente Lotito, appena rientrato da un week-end politico in Calabria. Il ritiro a Formello e le amichevoli con Fenerbahçe e Galatasaray dovevano servire a Sarri per un’analisi approfondita della rosa e conoscere i giocatori acquistati nella scorsa stagione. Questo perché, se è vero che il mercato in entrata è bloccato, la Lazio entro l’inizio di settembre deve tagliare gli esuberi (Fares e Kamenovic) e mettere in uscita altri due giocatori.

Eccetto i prodotti del vivaio laziale (Cataldi, Furlanetto, Ruggeri) o under 22 (Provstgaard, Belahyane), in organico sono presenti al momento 19 giocatori per 17 posti. In tal senso, Sarri in queste ore comunicherà alla Lazio quali potrebbero essere i due giocatori da sacrificare, mentre può mettere il veto sui nomi a cui non intende rinunciare. Per Cancellieri si erano già fatti avanti il Cagliari e il Pisa e l’Olympiacos Atene, ma ogni ragionamento è congelato: l’esterno romano sta provando a strappare la conferma ora in vantaggio su Noslin.

Se il Comandante decidesse di tenere entrambi, i due tagli toccherebbero agli altri reparti. Per il 4-3-3 e in previsione della Coppa d’Africa, potrebbe decidere di tenere Basic, ma potrebbe valere anche il ragionamento contrario. Il tecnico si era dato un mese di tempo per valutare il possibile utilizzo di Belahyane da interno e non da regista, quindi utilizzabile come vice Guendouzi. In ultimo, in difesa c'è la situazione legata a Gigot, appena riscattato e che può essere sacrificato solo se la Lazio recupera l’investimento iniziale. Patric non si discute ma deve dare garanzie dal punto di vista fisico, mentre potrebbe finire sul tavolo della discussione un terzino.

