Lazio, Ruggeri tra prestito e permanenza: ecco perché può rimanere

RASSEGNA STAMPA - Tra i quattro baby finora aggregati alla prima squadra, l’unico che potrebbe restare con Sarri è Fabio Ruggeri. Non tanto per meriti propri quanto per le defezioni che stanno colpendo il reparto arretrato. Patric è di nuovo ai box per uno stiramento, appena rientrato da uno stop alla caviglia. Gigot, invece, è alle prese con un fastidioso mal di schiena che lo ha tenuto fuori per quasi tutto il ritiro. Con Romagnoli squalificato per le prime due giornate, Sarri ha lavorato con appena tre centrali su cinque.

In questo contesto, Ruggeri, cresciuto nel vivaio, diventa utile anche per la compilazione della lista, visto che non occuperebbe uno slot. Come spiega il Corriere dello Sport, la sua cessione in prestito resta l’ipotesi più concreta, ma al momento è tutto congelato in attesa di novità sulle condizioni degli altri difensori.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.