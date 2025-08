WOMEN | Pinzani: "La Lazio è in ascesa. Obiettivi? Non ci poniamo limiti e..."

RASSEGNA STAMPA - La Lazio Women è pronta a ripartire, più determinata che mani, per disputare una stagione ad alti livelli. Gli obiettivi sono ambiziosi e le mosse della società, soprattutto sul mercato, ne sono la prova. Prima di programmare l’annata il club si è assicurato la permanenza del ds Raffaele Pinzani, così da poter dare seguito al progetto avviato l’estate scorsa.

I risultati sono tangibili, le capitoline nell’anno del debutto in Serie A hanno fatto subito bene e non è un caso se si sono rivelate il secondo miglior attacco e la seconda miglior difesa del campionato. “La Lazio ha un movimento femminile in grande ascesa, altrimenti certi risultati non sarebbero arrivati”, lo ha affermato con orgoglio il direttore sportivo nell’intervista concessa ai microfoni de Il Tempo.

Il bilancio del suo primo anno nel mondo del calcio femminile è stato più che positivo: “Un salto nell'ignoto facilitato dal fatto di essere in una società importante. Ho trovato grande professionalità. Il campionato scorso mi ha convinto ancora di più di questo nuovo mondo”. Il merito è anche di Grassadonia: “È preparatissimo, vive per la Lazio. Non si accontenta mai. Abbiamo grande rispetto dei nostri ruoli e questo ha fatto nascere un bel binomio. Sono felice sia rimasto”.

La società si è mossa sul mercato mettendo a segno diversi colpi per garantire al mister una rosa adeguata e maggiormente competitiva rispetto agli impegni che l’attendono in questa nuova stagione: “Mancava un po' di quantità ed è arrivata anche la qualità, possono darci quel qualcosa in più che ci mancava”. Un segnale forte anche per per le avversarie: “La Lazio si sta imponendo. dal mercato sono arrivate ragazze da Milan, Celtic, Valencia e Inter. Siamo una realtà importante, con professionisti seri e qualificati”.

La Women’s Cup sarà un assaggio della Serie A e andrà affrontata al meglio, le amichevoli in programma in queste settimane saranno sicuramente importanti per testare il livello di preparazione della squadra: “ Dobbiamo partire bene, è un campionato a se, incontreremo le solite squadre ma divise per gironi. Obiettivi? Non ci poniamo limiti, con grande umiltà e rispetto per gli altri. Mai sentirsi bravi, ma i presupposti per fare bene ci sono”.

