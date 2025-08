Lazio, polemiche su Fabiani e lui interviene: "Se qualche accattone non ha questi valori..."

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si ritroverà oggi a Formello per la ripresa degli allenamenti in vista della partenza di venerdì direzione Inghilterra per l'amichevole contro il Burnely. Nel frattempo il mondo Lazio è alle prese con l'ennesima polemica sui social e questa volta tocca al ds Angelo Fabiani. Sono in molti a chiedersi che fine abbia fatto, con risposte ironiche e con meme contro il ds che non era presente in Turchia. A spiegarlo però è stato lui stesso ai microfoni de Il tempo:

"E' vero sono stato fuori per trascorrere il giorno del compleanno con la mia famiglia. Poi se qualche accattone non ha questi valori, peggio per lui, io non devo rendere conto a nessuno. Peraltro da tanti anni non conosco il significato della parola ferie".

