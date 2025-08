Calciomercato Lazio | Renzetti andrà in prestito: in settimana la decisione

RASSEGNA STAMPA - Nel ritiro pre campionato sono stati aggregati in prima squadra quattro "baby": Ruggeri, Pinelli, il solito Renzetti e Saná Fernandes. Come scrive il Corriere dello Sport, in settimana verrà deciso il futuro del portiere, da sempre considerato un giovane di grande prospettiva. Classe 2006, per Renzetti sembra tutto pronto per il salto tra i professonisti.

Bra, Alcione e Ravenna sono le squadre più interessate. Per lui non ci sono dubbi: andrà via per giocare. Renzetti lascerà spazio in prima squadra a Furlanetto, che verrà confermato come terzo portiere alle spalle di Provedel e Mandas.

