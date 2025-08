Lazio, Fabiani spiega: "Blocco del mercato dovuto a una svista. Sono fiducioso che..."

Nel suo intervento in collegamento a Radio Radio, il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani è tornato a parlare del blocco del mercato imposto alla Lazio. Queste le sue parole: "Ci sono tre indici che se superano una certa soglia comportano il blocco totale: indice di liquidità, costo di lavoro allargato e ammortamenti. Se io compro oggi Rovella e lo pago in quattro anni e faccio così per altri giocatori io anno dopo anno accumulo questi ammortamenti. Il costo del lavoro allargato rappresenta procuratori, giocatori che tu hai in organico ma anche quelli che non trovano spazio e che mandi a giocare in altri club. Nell'indice di liquidità ci metti anche le spese infrastrutturali come l'Academy che stiamo costruendo. Se tutti questi indici segnano rosso scatta il blocco. Il tema è che per una svista, che poteva essere spostata a giugno, è scattato il blocco. Ripeto, sbaglia solo chi lavora. Sono fiducioso che dopo il temporale arriverà il sereno".

