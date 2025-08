Lazio, Cataldi compie gli anni: gli auguri della società - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Danilo Cataldi è tornato alla Lazio per provare a scrivere una nuova pagina della sua storia. Il centrocampista, dopo il mancato riscatto della Fiorentina per l'addio di Palladino, ha colto l'occasione e il ritorno di Sarri per rimettersi in gioco all'ombra del Colosseo. E' pronto a tornare a essere leader in campo e nello spogliatoio, con più esperienza rispetto al passato e - oggi - anche con anno in più. Il 6 agosto del 1991, infatti, a Roma nasceva Danilo Cataldi che oggi, come ricorda la Lazio augurandogli buon compleanno, spegne 31 candeline. Tanti auguri Danilo!

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.