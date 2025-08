Porto sotto shock, è morto il ds Jorge Costa: aveva solo 53 anni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un tragico lutto ha colpito il Porto. Il ds dei lusitani Jorge Costa è infatti scomparso improvvisamente a soli 53 anni a causa di un arresto cardiorespiratorio. Stando a quanto riportato da A Bola Jorge Costa avrebbe accusato un malore in tarda mattinata all’interno del centro sportivo Olival al termine dell’allenamento del Porto. Il ds è stato trasferito all’ospedale di Sao Joao di Porto dove purtroppo è deceduto.

"Il Futebol Clube do Porto esprime la sua più profonda tristezza e costernazione per la scomparsa di una figura imprescindibile nella storia del Club. Per tutta la sua vita, Jorge Costa ha incarnato, dentro e fuori dal campo, i valori che definiscono l'FC Porto: dedizione, leadership, passione e un incrollabile spirito di conquista. Ha influenzato generazioni di tifosi ed è diventato un simbolo importante del Porto. In questo momento di immenso dolore, il Futebol Clube do Porto esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia di Jorge Costa, ai suoi amici e a tutti coloro che hanno condiviso momenti indimenticabili con lui. Poiché questo è un momento doloroso per tutta la sua famiglia e per la famiglia di Porto Alegre, chiediamo a tutti di esercitare la dovuta discrezione e rispetto durante questo momento di addio. Ulteriori informazioni saranno pubblicate a tempo debito. L'eredità di Jorge Costa vivrà per sempre nella memoria di tutti i tifosi del Porto" questo il comunicato del Porto.

