Lazio, Fabiani: "Ringrazierò a vita Baroni. Sarri? È più lungimirante e confido nella sua..."

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio. Nel corso dell'intervista, si è soffermato anche su Baroni e Sarri. Ha analizzato il percorso di entrambi e motivato così la scelta di riaffidare la guida tecnica della squadra al Comandante: "Baroni ha un profilo diverso da quello di Sarri anche solo per una questione di esperienza. Sarri è più lungimirante e ci sono delle fasi della partita in cui l'allenatore deve avere l'accortezza di apportare degli accorgimenti. Lo scorso anno a volte siamo stati un po' presuntuosi, sicuramente il girone d'andata ci ha fatto adagiare e quando era il momento di cambiare marcia non l'abbiamo fatto. Ringrazierò a vita Baroni perché è arrivato qui in un momento difficilissimo e non tutti avrebbero accetatto la sfida, lui l'ha fatto e per questo gli voglio bene e lo ringrazio. Ha deciso lui di andare al Torino e poi Sarri si è reso subito disponibile. Confido molto nell'esperienza di Maurizio per migliorare i giovani".

