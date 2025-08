Milinkovic: "Ho saputo a marzo del Napoli e quando uno come Conte chiama..."

TUTTOmercatoWEB.com

Vanja Milinkovic Savic è il nuovo portiere del Napoli, in giornata è stato ufficialmente presentato alla stampa e ai tifosi come tesserato azzurro. L'ex Torino, durante le interviste, ha raccontato com'è arrivata la decisione di lasciare i granata: "Ho saputo da marzo del Napoli, ho avuto da lì questo forte desiderio di venire qua. Champions, quanto ha inciso nella mia scelta? È stata molto importante, sarà sicuramente una bellissima esperienza non avendola mai fatta. Conte mi ha chiesto di lavorare tanto, di altro ancora non siamo riusciti a parlare. Quando ti chiama un allenatore come lui è difficilissimo dirgli di no".

"Dualismo con Meret? Per adesso non mi sento nè il numero uno nè il numero due. Sono venuto a lavorare e ad essere a disposizione, sarà il mister a decidere".

