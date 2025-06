Calciomercato Lazio | In dubbio il futuro di Gigot: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Samuel Gigot potrebbe essere lontano da Roma. Il difensore francese è stato uno dei migliori nella stagione appena trascorsa, soprattutto se si considerano aspettative e cifre d'acquisto. Gigot ha sempre fatto il suo e ci ha sempre messo la grinta giusta, conquistando così l'affetto e il rispetto dei tifosi biancocelesti.

Sarri è uno di quei tecnici che lavorano in modo maniacale sui movimenti difensivi. Serve tempo e applicazione per imparare ciò che richiedere, è proprio per questo che "se deve arrivare un difensore deve arrivare ora", come ha riferito ai giornalisti presenti al Clinic di ieri. Stando a quanto riportato da La Repubblica, tra i possibili partenti ci sarebbe proprio Samuel Gigot. La difesa è un reparto che ha molti interpreti, non solo per quanto riguarda i terzini. Oltre al francese, per due posti ci sarebbero anche Patric, Gila, Romagnoli e Provstgaard. Cinque nomi per due ruoli, è chiaro che la società e l'allenatore avranno delle valutazioni da fare.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.