Calciomercato Lazio | Capitolo cessioni: ci sono due terzini in uscita

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - I big sono intoccabili, la Lazio dovrà quindi cercare altri profili da cedere per porte sfoltire la rosa e magari racimolare un tesoretto che possa essere reinvestito sul mercato. Maurizio Sarri ha bisogno di acquisti, presto incontrerà Fabiani e ci sarà uno scambio di nomi , poi si tireranno le somme per cercare di comporre una squadra che sia la migliore possibile per il tecnico toscano.

OUT LAZZARI E HYSAJ - Nella migliore squadra possibile, però, non ci dovrebbero essere né Manuel Lazzari, né Elseid Hysaj. I due terzini sono in uscita e per lo l'avventura in biancoceleste sembrerebbe essere arrivata al capolinea. Come riportato da Repubblica, sono loro tra gli indiziati principali a dover lasciare Formello una volta iniziato il mercato, con la società che prenderà in considerazione ogni genere di offerta.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.