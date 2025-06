Calciomercato Lazio | Provedel, la Juve ci pensa seriamente: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - "Abbiamo due portieri forti. Mettere dei paletti ora mi sembra estremamente prematuro, son forti e se la giocano, poi se qualcuno non è contento a gennaio prenderà una scelta". Sono state queste le parole di Maurizio Sarri, a margine del suo 'Clinic' a Castiglione della Pescaia, sul ballottaggio portieri che si vivrà in casa Lazio in estate. Il tecnico biancoceleste approfitterà del ritiro di Formello e dei consigli dei suoi preparatori per scegliere chi sarà il primo tra Provedel e Mandas e chi dovrà invece darsi da fare e cogliere ogni occasione per sovvertire le gerarchie, in un anno in cui, con una partita a settimana, di occasioni ce ne saranno veramente poche. Questa è per il momento l'idea di Sarri, pienamente condivisa anche dalla società che considera il giovane portiere greco come uno dei giocatori ai quali non vorrebbe rinunciare, nonostante il forte interesse del Wolverhampton.

LA JUVE VUOLE PROVEDEL - A stravolgere la situazione, però, potrebbe essere l'arrivo di un'offerta irrinunciabile o la volontà esplicita di uno dei due estremi difensori di cambiare maglia. In tal senso, possono esser definite insidiosi le voci che parlano di un interesse della Juve nei confronti di Ivan Provedel. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, la società bianconera si è messa a caccia di un nuovo secondo portiere che possa dar fiato a Michele Di Gregorio. In scadenza nel 2027 Mattia Perin potrebbe rilanciarsi in una nuova piaizza da titolare e a Vinovo si sono mossi con largo anticipo per bloccare intanto un eventuale sostituto. Nella lunga lista sfilano i nomi di Caprile, di Milinkovic-Savic, ma anche quello di Provedel, considerato un portiere affidabile, che potrebbe far crescere ancora lo stesso Di Gregorio e trasferirsi in bianconero a prezzi davvero contenuti.

