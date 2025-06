Lazio, i fedelissimi del Comandante: Sarri riparte dai suoi pilastri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La ricostruzione della Lazio si fonda sui pilastri di Sarri. In un periodo di grande incertezza dettata, soprattutto, dal calciomercato, il tecnico biancoceleste vuole ripartire da quattro suoi fedelissimi, di cui uno in forse, su cui sa di poter basare il suo nuovo corso. Si tratta di Romagnoli Guendouzi, Zaccagni e Provedel (con l'asterisco), tutte pedine che, secondo Il Corriere dello Sport, sono pronte a sposare il progetto del Comandante e a seguirlo ad ogni costo.

ZAC, GUENDO E ROMAGNOLI - Il primo tenente a disposizione di Sarri sarà Alessio Romagnoli, laziale fin da bambino, che con la sua leadership e la sua esperienza guiderà la difesa biancoceleste affianco a Gila. C'è poi Matteo Guendouzi, voluto dallo stesso allenatore dopo la partenza di Milinkovic. Il francese ha dimostrato di avere le giuste personalità, fame, intensità e anche leadership per guidare la mediana e su di lui si fonderà il nuovo centrocampo a tre. Il terzo imprescindibile di Sarri è Mattia Zaccagni, capitano e uomo dei gol pesanti, pedina cruciale per la sua capacità di combinare fantasia e sacrificio. Con il tecnico toscano ha raggiunto per la prima volta la doppia cifra in Serie A e si auguro di farlo nuovamente.

PROVEDEL - Infine c'è Provedel, l'unico fedelissimo ancora in dubbio. Superato nelle gerarchie da Mandas durante la scorsa stagione, l'ex Spezia dovrà guadagnarsi nuovamente una maglia da titolare, come fatto al suo arrivo in biancoceleste. Inizialmente partì dietro Maximiano, ma già dalla seconda gara Ivan si prese la porta biancoceleste, non lasciandola più sotto la guida di Sarri. La nuova Lazio è ancora in divenire, ma il Comandante sa che per ricominciare al meglio potrà contare su quattro pilastri.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.