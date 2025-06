Lazio, Mattei: "Vedo tante contraddizioni. A centrocampi serve un giocatore alla Leiva"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei Stefano Mattei ha detto la sua sulle ultime in casa Lazio: dalle parole di Sarri passando per quelle del ds Fabiani, fino al mercato: "Le dichiarazioni di Sarri di ieri erano già circolate in occasione del clinic: in linea di massima ha ribadito i concetti già espressi, su tutti quello dell’amore per il calcio e in particolare per l’ambiente Lazio. Poi c’è l’altro lato della medaglia, quello che deve far riflettere i tifosi della Lazio, legato alle dichiarazioni di Fabiani".

"Mettendo Rovella e Guendouzi con Caltaldi e Belahyane non hai il centrocampista che ti garantisce 6-7 gol; poi né Cataldi né Belahyane mi convincono dietro. La soluzione migliore sarebbe trovare un grande centrocampista alla Lucas Leiva o cercare un profilo stile-Frattesi da mettere con Guendouzi o Rovella. Servono i gol alla Lazio."

"Mi sembra ci siano mille contraddizioni in questo momento in casa Lazio: Cataldi un anno fa non si è capito perché doveva andare via, ora è tutto passato? Ieri Fabiani ha ribadito che ‘abbiamo iniziato un percorso’, ha parlato del ‘progetto triennale’ che però era cominciato anche con Baroni lo scorso anno e poi è stato mandato via. Si ribatte sul concetto del ‘progetto giovani’, poi invece commentiamo i rinnovi di Pedro e Vecino, in più non c’è traccia della Primavera. Ha anche fatto i complimenti a Tudor, dicendo che lo ha consigliato: ma allora perché non lo ha tenuto dopo che è arrivato in Europa?".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.