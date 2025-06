Lazio, Sabatini: "Rovella? Farei lo scambio con l'Inter, ma chiederei..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il mercato della Lazio, soprattutto in uscita, e le parole di Maurizio Sarri sono stati i temi centrali dell'intervento di Sandro Sabatini a Radio Laziale. Il noto giornalista ha esaminato la situazione in casa Lazio, anche in prospettiva futura, concentrandosi anche sul possibile scambio tra biancocelesti e Inter per Rovella e Frattesi.

"Io la scena della sigaretta l'avrei evitata, però dimostra quanto lui sia diretto. Sul mercato ci sono dei tempi tecnici e come dice lui si arriva anche a litigare. Lui vuole la squadra già in ritiro, ma non avverrà. Secondo me quando dice che si discuterà significa che lo ha già capito. Sarri ha bisogno di una squadra giovane con sprint ed entusiasmo, che corra senza discutere troppo, che pensi solo al calcio. Poi bisogna capire qual è l'obiettivo della Lazio: se è rientrare tra le prime quattro con una squadra giovane è complicato".

CESSIONI - "Io ci penserei bene a sacrificare dei giocatori sul mercato, bisogna valerne la pena farlo perché l'importante non è chi vendi, ma chi compri al suo posto. Rovella all'Inter? Io per 20 milioni più Asllani lo venderei, è un ottimo prospetto. Frattesi mi sembra un giocatore che ha già toccato la valutazione massima, poi se ci si aggiungono 10 milioni farei lo scambio. Mancherebbe però il regista che è un ruolo importante".

