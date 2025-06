Calciomercato Lazio | Nuovo prestito per Floriani Mussolini? Può tornare in Serie B

CALCIOMERCATO LAZIO - Rientrerà dal prestito, Floriani Mussolini. Dopo un anno positivo passato alla Juve Stabia in Serie B, il terzino tornerà alla Lazio per essere valutato da Sarri. La sua permanenza non è scontata, dipenderà dalle intenzioni del tecnico e dalle eventuali uscite in difesa. Intanto però c'è già una squadra interessata al profilo del classe 2003: secondo quanto riportato da Il Centro, infatti, il Pescara lo starebbe tenendo d'occhio per il ritorno in serie cadetta. Per Floriani Mussolini sarebbe un ritorno in Abruzzo dopo la stagione passata in prestito in Serie C nel 2023/24.

