Chelsea, Pedro Neto brilla ad Atlanta: "Da scarto della Lazio a..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Chelsea vince contro il Los Angeles FC la partita d'esordio nel Mondiale per Club. Un 2-0 della squadra di Maresca che conferma i pronostici e consegna ai Blues i primi tre punti del loro cammino. Tra i protagonisti della sfida c'è anche Pedro Neto. L'ex esterno della Lazio, infatti, si è reso protagonista di una grande prestazione culminata con un grande gol. Servito sull'esterno ha saltato il diretto marcatore e ha battuto Lloris sul suo palo portando avanti il Chelsea. Una rete celebrata anche da Dazn - in collaborazione con Cronache di Spogliatoio - che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato il video dell'azione con il commento di Giacomo Brunetti, che ha ripercorso la sua carriera e il suo periodo in biancoceleste:

LA LAZIO - "Da scarto della Lazio della Lazio a fenomeno del Mondiale per Club. Guardate che gol si è inventato stanotte. Questo (si vede nella foto, ndr) è Simone Inzaghi e lui lo riconoscete? Si è inventato questo golazo contro Los Angeles all'esordio al Mondiale per Club. Pedro Neto da quando ha lasciato l'Italia non lo ferma più nessuno. Si disse addirittura che la sua avventura in Serie A, iniziata a 18 anni arrivando dal Braga insieme al compagno di squadra Bruno Jordao per un'operazione che ha fruttato ai portoghesi 18 milioni di euro più bonus 12 dei quali per Pedro Neto, era partita in salita perché la Lazio aveva sbagliato club a cui pagare la somma: dallo Sporting Braga a quello di Lisbona, ma venne tutto chiarito, nessun equivoco, soltanto un errore riportato nei bilanci. Resta il fatto che da quel giorno Pedro Neto, che un anno dopo se ne sarebbe andato al Wolverhampton sempre in coppia con Bruno Jordao garantendo una plusvalenza di 6 milioni per la Lazio, ne ha bruciato di tappe".

IL WOLVERHAMPTON - "Appena arrivato in Inghilterra, dopo pochi minuti in Italia e diverse presenze in Primavera è diventato subito importante per il Wolves. Dopo cinque anni la stagione della consacrazione: assistman della prima parte di stagione e 12 assist stagionali a fine campionato. Merito del suo allenatore Gary O'Neil, che lo sposta definitivamente ala destra per farlo rientrare sul mancino. Lui che fino aveva ricoperto tante posizioni: punta, trequartista e anche ala sinistra senza mai incidere così tanto. Pedro Neto, che sulla fascia sembra pattinare, sarò per quel suo primo approccio allo sport arrivato dall'hockey , dov'è importante avere il baricentro basso come il suo, ci ha messo tanto a sbocciare, colpa anche dei tanti infortuni. Uno lo ha tenuto fuori per 10 mesi, a cavallo del 2021. Ogni stagione qualche problemino come quello un anno dopo a cavallo del 2022".

IL CHELSEA E IL MONDIALE PER CLUB - "Il Chelsea lo ha acquistato un anno fa per 63 milioni complessivi, una cifra enorme. All'esordio nel Mondiale per Club è stato il migliore in campo, segnando un gran gol spettacolare, anche grazie all'assist illuminante di Jackson. Pedro Neto, che l'ultima presenza nella sua scialba avventura italiana l'ha fatta nel finale di una partita contro l'Atalanta, ha tolto una 'A' e dall'altra parte del mondo ha illuminato la notte di Atlanta".

