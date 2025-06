Lazio, Gila ricarica le pile in vacanza: gli scatti dalla Costa Rica - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Mario Gila si sta godendo meritato riposo dopo una stagione impegnativa, con l'obiettivo di ricaricare le pile e tornare a Formello più in forma che mai. A attenderlo c'è Sarri che, dopo averlo lanciato, è pronto a riabbracciarlo e a iniziare un nuovo percorso insieme. Lo spagnolo sarà uno dei punti fermi da cui il tecnico ripartirà, la Lazio ha già rifiutato un'offerta per lui e il toscano ha già in mente un modo per farlo crescere ancora di più. Intanto, il biancoceleste si gode relax e avventura in Costa Rica in compagnia di un amico, come testimonia il suo ultimo post condiviso su Instagram. Immerso nella natura tra spiagge e escursioni nella foresta.

