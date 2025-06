Calciomercato Lazio | Sana Fernandes, riflessioni sul futuro: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Sono giorni di programmazione in casa Lazio. La società e Maurizio Sarri stanno programmando il futuro della squadra, nel tentativo di muoversi in sintonia per garantirsi una rosa più competitiva possibile. Sono giorni, però, in cui si deciderà il futuro di alcuni giocatori, tra i quali rientrano anche quelli di rientro dai vari prestiti. Un nome su tutti, che sarà valutato nei prossimi giorni, è quello di Sana Fernandes.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, l'esterno portoghese - di ritorno da un buona stagione in prestito al NAC Breda - non ha ancora avuto contatti con la società e con il tecnico per decidere il suo futuro. La sensazione, però, è che per lui sarebbe in programma una nuova partenza in prestito, con lo scopo di continuare il suo percorso di crescita. La speranza del calciatore sarebbe quella di restare in Italia e confrontarsi con il calcio italiano, in modo da farsi trovare pronto per dire la sua anche nella Prima Squadra della Lazio, dopo aver già fatto la differenza in Primavera.

