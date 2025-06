Lazio, Bezzi: "Sarri e Fabiani? Dalle loro parole non raccolgo nulla..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Gianni Bezzi ha detto la sua sulle parole di Maurizio Sarri di questi giorni e sulla risonanza mediatica della Lazio a livello nazionale.

"Sarri ha detto che la sua non è stata una scelta furba ma sentimentale. Proviamo anche a credere a quanto detto, per carità, ma a me resta il dubbio che sia stata una scelta anche dettata dalle poche proposte che gli sono arrivate.Dalle parole di Sarri e da quelle di Fabiani non ho raccolto nulla di importante. Resta una squadra che partirà con molti punti interrogativi. E’ il minimo pensare di non smantellare, ma un progetto al momento non lo vedo".

LA RISONANZA DELLA LAZIO - "Noto che la Lazio non è considerata a livello mediatico, nella Gazzetta dello Sport questa mattina non si parlava di Lazio neanche in una sola pagina interna. In tutti gli articoli ci sono situazioni di mercato molto interessanti, ma senza menzione della Lazio. A parte la questione di Rovella, anche se ho molti dubbi sul fatto che l’Inter possa pagare quella clausola così pensate. Così come ho dei dubbi sul fatto che Frattesi possa avere la volontà di giocare nella Lazio. Rappresenta uno dei punti di chiave per Inter e Nazionale, verrebbe qui per fare cosa? Sarri per quanto mi riguarda è un’operazione di facciata".

