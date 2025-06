Lazio, Delio Rossi: "Sarri dev'essere accontentato. Il nome ideale è..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex allenatore della Lazio, Delio Rossi, ha commentato la situazione in casa biancoceleste tra mercato, ballotaggio portieri e il profilo di Giovani Fabbian.

PORTIERI - "Mandas o Provedel? Avendo solo una competizione, non credo sia corretto avere due portieri più o meno dello stesso livello che non abbiano margine per giocare entrambi. E’ una scelta, quella del titolare, che farei prima dell’inizio del campionato, a calciomercato aperto".

LE RICHIESTE DEGLI ALLENATORI - "Sarri, Gasperini, Zeman… sono allenatori che caratterizzano. Nel momento in cui ne metti sotto contratto uno, non puoi fare le cose a metà. Bisogna seguirli in toto, sui nomi e sui profili. Bisogna accettare le sue decisioni per evitare di andare incontro a situazioni poco chiare. All’inizio va tutto bene, ma poi le cose possono prendere una piega diversa. Faccio un esempio: se Sarri vuole il Parisi della situazione, anche a discapito del Tavares di turno, tu società devi accettarlo, sena se e senza ma”.

FABBIAN - “Fabbian mi sembra la mezzala ideale per le caratteristiche del centrocampo della Lazio. Dele-Bashiru? Mi intriga nel ruolo di mezzala, pur con meno tecnica di Fabbian, ma compensa con grande potenza. E’ anarchico, ma ha caratteristiche idonee per quel ruolo. Se si pensa che cambiando solo il tecnico, senza cambiare un po’ la rosa, invece di settimo magari arrivi sesto, ma non cambia la sostanza. E’ come dire che la colpa fosse solo di Baroni, non lo trovo corretto anche tecnicamente. Non si può pensare di parlare solo del tecnico e non di chi allena. Qualsiasi giocatore che verrà preso, deve avere l’avallo di Maurizio Sarri. Man? Secondo me ci può stare, come alternativa a Isaksen. E’ un prospetto da Lazio, non mi preoccupa il fatto che abbia già 27 anni. Devi valutare le potenzialità, la cilindrata per poter essere un giocatore da Lazio".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.