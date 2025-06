Inzaghi all'Al Hilal: svelati i retroscena della trattativa

TUTTOmercatoWEB.com

Simone Inzaghi prenderà parte al Mondiale per Club, ma non come allenatore dell'Inter. Il tecnico piacentino, infatti, qualche settimana fa ha deciso di lasciare i nerazzurri per iniziare una nuova avventura sulla panchina dell'Al Hilal, dove ha ritrovato Milinkovic-Savic, suo ex centrocampista alla Lazio. A svelare i retroscena e le tempistiche della trattativa tra Inzaghi e il club arabo è stato lo stesso CEO dei sauditi, intervenuto ai microfoni della BBC.

"Era già tutto definito, non era stato firmato prima della finale solo perché Inzaghi ci aveva chiesto di aspettare per rispetto. Potrebbe essere sembrato qualcosa di improvviso, ma in realtà è stato il risultato di un duro lavoro. Inzaghi stava per giocare una partita importantissima e ci ha chiesto di mettere tutto da parte fino a dopo la finale. Nell’ultimo campionato siamo arrivati secondi, le nostre aspettative sono che Inzaghi ci aiuti a tornare a vincere. Il Mondiale per Club? Non siamo qui solo per la visibilità o per scambiare le maglie con i madridisti - ha proseguito Calzada -. Abbiamo una squadra di talento e un allenatore di fama mondiale, ci avviciniamo a questo torneo con il massimo dell’ambizione".

