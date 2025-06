Italia, Lippi su Gattuso: "Farà benissimo, è un leader grintoso. Mi somiglia!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

L'ex commissario tecnico della Nazionale Italiana, Marcello Lippi, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport oggi per parlare della nomina di Gennaro Gattuso come nuovo tecnico azzurro. I due insieme hanno vinto il Mondiale 2006 in Germania: "L’ho chiamato subito per fargli i complimenti e dirgli due cose" - spiega Lippi - "che restano naturalmente tra di noi, non sono per i giornali. Sono felicissimo per lui. Davvero non immagina quanto. Una bella soddisfazione anche per me. Non ci sono parole per Rino: è una persona vera, un tecnico bravissimo. Tutto quello che si dice di lui è vero: serio, preparato, grintoso. Un leader. Farà benissimo in azzurro".

Poi un paragone con l'ex centrocampista del Milan. Lippi infatti, lo paragona a sé stesso: "Mi somiglia. In lui ho trovato punti in comune per il carattere, per i rapporti con i giocatori. Ha un modo di gestire la squadra che somiglia al mio. Le sue squadre non sono solo agonismo, ma giocano, costruiscono dal basso. Farà di tutto per andare al Mondiale".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.