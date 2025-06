Lazio, la formula perfetta vincerà: con Sarri è sfida tra Provedel e Mandas

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Tutto da riguadagnare. Tornano in ballo le gerarchie in porta: Mandas o Provedel? Solo uno, alla fine, sarà scelto come portiere titolare della nuova Lazio di Maurizio Sarri. Solo al termine della preparazione pre campionato verrà presa una decisione. L'allenatore è stato chiaro in tal senso, non c'è alcuna fretta di esporsi, nessuna scelta prematura. Come riporta il Corriere dello Sport, i due amici "rivali" inizieranno alla pari e si giocheranno tutte le carte in ritiro.

Mandas e Provedel si ricorderanno chiaramente che il portiere nel calcio di Sarri non deve limitarsi a parare, bensì deve essere la prima fonte di costruzione, con una buona visione di gioco, personalità e una buona tecnica individuale. Questa la formula perfetta che convincerà preparatori e allenatore. Per l'altro, senza l'Europa non resterà che provare a far cambiare idea all'allenatore con gli allenamenti a Formello, oppure chiedere alla società di trovargli un'altra sistemazione.

