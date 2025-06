Lazio, Fabiani: "Non vogliamo smantellare la squadra. Valuteremo..."

Ospite di #Nonsolomercato in onda su Rai 2 il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani si è espresso su molti temi tra cui anche quello relativo al mercato con il passaggio di Tchaouna al Burnley: “Tchaouna al Burnley? C’è qualche richiesta per il ragazzo ma noi stiamo facendo valutazioni a 360°. Vogliamo ripartire con i migliori, non vogliamo smantellare. Valuteremo le diverse proposte".

ROVELLA - "Noi non ci priveremo di nessun calciatore sul quale stiamo costruendo un percorso triennale. Nessuno dei “big” che quest’anno hanno fatto ottime cose è sul mercato. Rovella ha una clausola rescissoria di tot milioni e lì non ci posiamo fare nulla. Dipendesse dalla Lazio Rovella non andrebbe via mai, così come altri giocatori".

SARRI - "Ci si era lasciati non per questioni attinenti al calcio giocato ma perché in quel periodo Maurizio stava vivendo un periodo molto particolare a livello familiare e ci chiese di fare un passo indietro. Quando sono andato, siamo sempre rimasti in contatto, devo dire che lui per amore della Lazio e dell'ambiente mi ha dato una stretta di mano e mi ha detto 'Vengo alla Lazio'. Vuole finire un percorso che aveva iniziato e che aveva dovuto bruscamente interrompere. Questo significa che quando andò via non c'erano screzi con la società, nulla di quello che si è detto".

TUDOR - "Professionista e competente. Quando è andato alla Juve mi ha chiamato qualche collega per dirmi cosa ne pensavo e io ero sicuro che avrebbe centrato l'obiettivo. Merita la riconferma al 100%".

VLAHOVIC - "Parliamo di grandi giocatori che non hanno espresso il loro valore. A volte è meglio cambiare aria e chissà il rilancio può essere scontato".

MERCATO NAPOLI - "Ndoye sarebbe funzionale per il gioco di Conte. Non sono tanto convinto invece di Lucca".

ZACCAGNI-NAPOLI - "So che piace molto a Conte e a Manna ma come dicevo prima noi non abbiamo nessuna intenzione di cedere il giocatore. Abbiamo iniziato un percorso di programmazione e dando via oggi quelli che riteniamo i prezzi pregiati andremmo in controtendenza. Mi diverte molto sentire questa girandola di nomi, ma io credo che sia più una questione di calcio mediatico che di calcio effettivo".

NAZIONALE - "Nazionale? Si è iniziato crocifiggendo Ventura, ma gli altri non hanno avuto molta fortuna se non Mancini che ha vinto un Europeo".

Pubblicato il 16/06