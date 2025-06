Calciomercato Lazio | A breve nuovo vertice Fabiani - Sarri: i nomi sul tavolo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Un tavolo, idee, progetti e una Lazio da ricreare a pennello. Sarri farà i suoi nomi, Fabiani farà altrettanto. Come riporta il Corriere dello Sport, entro 48 ore andrà in scena il vertice di mercato in Toscana. Il diesse è atteso a Castelfranco di Sopra, la casa del Comandante della Lazio. Il tecnico è consapevole delle difficoltà, la società è senza incassi europei, valuterà Tavares e Dele-Bashiru, ma è anche vero che aprirebbe ad una cessione pur di mettere a segno acquisti adeguati alla sua filosofia di calcio.

Il presidente Claudio Lotito e Fabiani l'hanno promesso, si punta tutto sulla conferma dei big, sul rilancio dei giovani acquistati un anno fa, ma per fare cassa devono prima cedere gli esuberi. Sarri è stato chiaro: ragazzi giovani ma con il rischio di cifre esorbitanti, una mezzala e, se deve arrivare un difensore, che arrivi ora. La Lazio ha cinque centrali e cinque terzini, solo una cessione aprirebbe ad un innesto.

Nel lavoro difensivo è maniacale, la cura per la linea, ogni centimetro in avanti e dietro è studiato in ogni particolare. Se non dovesse riuscire con Tavares, aggiungerebbe un terzino. Nella sua lista possono esserci Parisi della Fiorentina, Emerson Palmieri del West Ham, Ben Chilwell del Crystal Palace. Per la mezzala sinistra piacciono Fabbian del Bologna (su cui c’è anche la Fiorentina), Fazzini (richiesto da Bologna e Torino). A questi si aggiunge Loftus-Cheek del Milan ma i costi sono alti. Nell'ultimo anno Sarri ha studiato il calcio europeo e ha visionato giocatori in Olanda, Belgio e in Premier. Ci sono profili che tiene top secret e che svelerà a Fabiani nelle prossime 48 ore.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.