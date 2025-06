Lazio, ritiro a Formello e tutte le amichevoli: ecco il programma dell'estate

RASSEGNA STAMPA - È tutto pronto per l'estate della Lazio. Come riportato da Il Corriere dello Sport, dopo aver salutato Auronzo di Cadore dopo 17 anni, il ritiro si farà a Formello, in programma dal 14 al 26 luglio. Mai con Sarri la preparazione è stata così breve, di soli 13 giorni. I giocatori rimarranno a dormire nel centro sportivo senza fare ritorno a casa, fatta eccezione per i giorni di riposo che potrebbero essere concessi. Si lavorerà di prima mattina e di tardo pomeriggio per due sedute al giorno: sarà determinante cercare di evitare il caldo torrido. Prima ancora, a partire dal 10 luglio, ci saranno le consuete visite mediche e test atletici.

Poi inizieranno le amichevoli, ormai già stabilite. Si inizierà il 19 luglio con una prima partita più 'soft': manca da decidere solo l'avversario che potrebbe essere o un club dilettantistico o una squadra del settore giovanile (Primavera o Under 18). Se venisse confermata la prima opzione, potrebbe essere consentito l'accesso ai tifosi. La società sta studiando le soluzioni per concedere dei momenti di contatti con la squadra.

La seconda amichevole è in programma per il 26 luglio contro l'Avellino a Frosinone per il 3° Memorial Sandro Criscitiello. Dopo di che ci sarà una mini-tournée in Turchia, di circa sei giorni, per sfidare il Fenerbahce il 30 luglio e il Galatasaray il 2 agosto. Da lì la Lazio si sposterà in Inghilterra, dove il 9 agosto affronterà il Burnley. Il quadro infine si chiuderà il 16 agosto, a Rieti, con la partita contro l'Olympiakos.

