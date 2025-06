Lazio, Vecino ha firmato il rinnovo di contratto: tutti i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo Pedro, anche Vecino ha firmato il rinnovo di contratto. Era in scadenza al prossimo 30 giugno, ma la Lazio ha trovato l'accordo per farlo restare almeno un altro anno. Come vi avevamo anticipato, e come confermato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista uruguaiano rimarrà in biancoceleste e ritroverà Maurizio Sarri in panchina. Le cifre del suo accordo rimarranno le stesse, il prolungamento è confermato. Nelle prossime ore è atteso l'annuncio della società.

Pubblicato il 17/06