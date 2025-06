Lazio, duello Dia - Castellanos: con Sarri è staffetta tra i centravanti

RASSEGNA STAMPA - "Il primo gioca con la squadra, è sofisticato, fa gol belli. L’altro fa più gol facili". Così Maurizio Sarri accende il duello tra, rispettivamente, Valentín Castellanos e Boulaye Dia. Due centravanti con caratteristiche opposte, un solo posto disponibile nel 4-3-3 del tecnico: uno parte, l’altro aspetta. La sfida inizierà subito, già nel ritiro estivo di Formello.

Arrivato come vice Immobile, oggi Castellanos ha davanti a sé una strada libera. Dopo una stagione chiusa in doppia cifra e, come riporta il Corriere dello Sport, il rifiuto di un’offerta da 40 milioni del Burnley, la Lazio punta su di lui. Per Sarri è un progetto da completare, come lo fu Mertens a Napoli: talento grezzo da modellare con tempo e fiducia. Ora, però, è il momento di incidere.

Dia, dopo i 16 gol al primo anno in Serie A, cerca riscatto. Nella Lazio di Baroni ha ricoperto un ruolo più ibrido, ma con Sarri tutto cambia: serve un solo centravanti vero. E Boulaye ha le qualità giuste per adattarsi – velocità, profondità, fiuto del gol – anche se parte dietro nelle gerarchie. Al momento Castellanos è in vantaggio, ma senza coppe ogni allenamento conterà. Il campo sarà il giudice finale: in casa Lazio, la corsa al numero 9 è appena iniziata.

