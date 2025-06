Lazio, contro l'Italia U-21 ha brillato la stella di Raul Moro: assist al bacio per lui

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un pareggio amaro per l'Italia U-21 di Carmine Nunziata. L'1-1 maturato contro la Spagna non basta per accedere ai quarti di finale da prima in classifica nel gruppo A. Gli azzurrini, dopo aver vinto per 1-0 contro Romania e Slovacchia, si sono dovuti accontentare del secondo posto nel girone per la differenza reti che ha premiato, invece, la Spagna U-21. A complicare i piani dell'Italia era stata nel primo tempo della sfida la rete di Jesus Rodriguez che, al 53', aveva portato avanti le Furie Rosse prima di essere pareggiato al 59' da Pisilli.

L'ASSIST DI RAUL MORO - Proprio in occasione della rete spagnola, però, una menzione speciale la merita Raul Moro. L'ex esterno della Lazio, oggi al Real Valladolid e reduce da una grande annata in Liga, ha realizzato l'assist perfetto - il secondo consecutivo - con il quale il compagno di squadra ha sbloccato la sfida: un appoggio all'indietro preciso e puntuale, solo da spingere in porta, e che ha coronato l'ottima prova del classe 2002.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.