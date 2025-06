Calciomercato Lazio | De Grandis: "Qualcosa si muoverà. A Sarri servono..."

TUTTOmercatoWEB.com

La valutazione della rosa da parte di Maurizio Sarri e il mercato tra entrate e uscite. Questi sono stati i temi trattati da Stefano De Grandis nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Laziale.

"A me piace l'idea di Sarri di voler valutare i giocatori al ritiro. Non è detto che un giocatore cambiando l'allenatore abbia le stesse performance o rendimento, nel bene e nel male. Tavares ad esempio ricondizionato potrebbe diventare fondamentale. Considerato che il 40% del cartellino devi darlo all'Arsenal il vero affare non è venderlo, ma tenere la sua versione migliore".

MERCATO IN USCITA E PROGETTO GIOVANI - "Non ci credo alla cristallizzazione della rosa, qualcosa si muoverà. Se arriva un'offerta congrua io ti dico che chiunque può andare via. Se non c'è un'offerta che ti risolve il mercato è giusto che anche Tchaouna venga valutato, anche perché le caratteristiche per fare bene le ha. Credo che la Lazio dovrebbe far partire il progetto giovani, anche perché le squadre che hanno fatto il salto sono quelle coi giovani, come l'Atalanta che alcuni li ha tenuti e altri venduti. Se crei una squadra per vincere subito solo per raggiungere l'Europa League che senso ha?".

ESUBERI ED ENTRATE - "Degli esuberi l'unico che credo verrà considerato sarà Cataldi. Di Floriani Mussolini parlano bene ma non credo che Sarri rinuncerà a Marusic. In questo momento la Lazio vuole sfoltire, quindi credo che i giovani andranno in prestito o verranno addirittura ceduti. La Lazio ha bisogno di un terzino sinistro, una mezzala sinistra e forse una punta, il resto sono orpelli e non credo che la dirigenza si muoverà per altri ruoli".

