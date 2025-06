Calciomercato Lazio | Artistico, ci pensa l'Avellino: le parole del diesse Aiello

CALCIOMERCATO LAZIO - Non solo Milani. L'Avellino guarda in casa Lazio anche per l'attacco e segue Gabriele Artistico, di rientro dal doppio prestito in Serie B tra Juve Stabia e Cosenza. A confermare l'interesse è stato lo stesso direttore sportivo del club campano Mario Aiello, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni. Queste le sue parole a riguardo: "Artistico è un altro giocatore che potrebbe interessarci, ma la questione è complicata perché lo seguono diverse squadre di Serie B di fascia più alta della nostra. A noi piace, stiamo valutando se c’è realmente la possibilità per portarlo ad Avellino. Ma comunque come giovane non stiamo trattando solo lui”.

