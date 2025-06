Brocchi: "Quando Tare mi portò alla Lazio la prima cosa che mi chiese..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ospite a "Pitti Uomo" Cristian Brocchi è stato intercettato dai microfoni di TMW per parlare di alcuni temi caldi del momento. Non solo la Lazio, l'ex calciatore ha detto la sua anche sul Milan che, dopo una stagione deludente, ha deciso di ripartire con Allegri sulla panchina e con Tare ds. A proposito di quest'ultimo, l'ex biancoceleste ha affermato: "Per me la persona giusta è Tare, Allegri di conseguenza è un tecnico il cui curriculum parla da sé. Lui può rimettere a posto un ambiente che ha avuto tantissimi problemi. Modric? Se Tare lo ha preso è per un discorso tecnico ma anche per mettere una certa mentalità dentro lo spogliatoio. Quando mi portò alla Lazio la prima cosa che mi chiese è di portare dentro la squadra la mentalità vincente che c'era al Milan".

