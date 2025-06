Lazio, Pedro non solo statuetta: lo spagnolo diventa... un cocktail

RASSEGNA STAMPA - Pedro ha vissuto una stagione d'oro. A quasi 38 anni, lo spagnolo ha firmato 14 reti in stagione diventando il miglior marcatore della Lazio. L'iberico si è conquistato così il rinnovo di contratto con le aquile per un'altra stagione. Il numero 9, poi, è stato decisivo per lo scudetto del Napoli. La doppietta firmata contro l'Inter è risultata decisiva per la conquista del titolo da parte dei partenopei. Oltre al coro virale in Campania, Pedro è finito anche nella statuetta del presepe. Non è finita perché l'attaccante è diventato anche un cocktail.

Come racconta Il Mattino, si è svolta lunedì sera a Palazzo Petrucci una cena tra un centinaio di tifosi vip del Napoli per festeggiare il titolo. Nella serata tra cori, danze e Pedro è stato protagonista. Nella lista dei drink della serata, infatti, due erano dedicati a "protagonisti" della stagione tricolore: Orsolini del Bologna e Pedro della Lazio perché i loro gol hanno tenuto l'Inter a distanza dal Napoli

