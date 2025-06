Calciomercato Inter | Bonny a un passo: Esposito verso Parma

L'Inter è impegnata nel Mondiale per Club ma, a Milano, la società nerazzurra è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Chivu. In particolare, come riportato da Alfredo Pedullà, Bonny sembra essere a un passo dall'approdo in nerazzurro con la trattativa con il Parma che procede senza intoppi.

I crociati valutano il cartellino del calciatore intorono ai 20-25 milioni e, per questo, l'Inter vorrrebbe inserire Sebastiano Esposito come contropartita tecnica. Esposito ha un contatto in scadenza nel 2026 e quindi non può andare in prestito, per questo si lavorerà per trovare una soluzione che accontenti club e giocatore.

