Mondiale per Club, Trump riceve la Juventus: l'incontro insolito nello Studio Ovale

© foto di www.imagephotoagency.it

Una situazione decisamente insolita quella vissuta dalla Juventus che, nel pomeriggio, è stata ospite alla Casa Bianca. Il tecnico Igor Tudor e i calciatori sono arrivati nello Studio Ovale, insieme al presidente della Fifa Gianni Infantino, e hanno assisitito al discorso del presidente degli Stati Uniti che ha risposto alle domande dei media sulla guerra tra Iran e Israele.

"Non so se attacco l'Iran", o anche "La gente arriva, ma deve farlo legalmente. Come alcuni di questi ragazzi dietro di me. Devono venire legalmente. Se vengono legalmente, li vogliamo. Devono dire di amare l'America, di amare il nostro Paese. E se non possono dirlo, non li vogliamo", queste alcune rispote di Trump alla presenza del proprietario della Juventus Elkann, del ceo bianconero Maurizio Scanavino, del general manager Damien Comolli, del direttore delle strategie Giorgio Chiellini e dai giocatori, Weston McKennie, Timothy Weah, Manuel Locatelli, Federico Gatti, Teun Koopmeiners e Dusan Vlahovic.

