Lazio, Milinkovic e la chiamata del Real Madrid mai arrivata: ora la sfida al Mondiale per Club

Dall'essere uno dei centrocampisti più ambiti del panorama europeo a giocare in Arabia Saudita. Questo è stato il passaggio fatto da Sergej Milinkovic-Savic nel 2023, quando, dopo 8 stagioni e oltre 300 presenze con la Lazio, ha deciso di accettare la proposta milionaria dell'Al Hilal. Così si è conclusa l'avventura in biancoceleste del Sergente, giocatore che per anni è stato corteggiato dalle squadre più importanti d'Europa, ma che alla fine è rimasto nella Capitale fino all'arrivo dell'irrinunciabile offerta degli arabi.

Tra i diversi club che nel corso degli anni hanno dimostrato interesse per il serbo c'è anche il Real Madrid, che lo mise per la prima volta nel mirino nel 2018. Ad affermarlo è il quotidiano spagnolo Marca, che ha rivelato come il nome di Milinkovic sia tornato ciclicamente nei radar dei Blancos in ogni sessione di mercato. Ad opporsi al suo trasferimento al Real o in qualsiasi altro club è sempre stato Claudio Lotito, che per il centrocampista ha sempre chiesto cifre astronomiche, spesso giustificate con la frase “Non mi sento obbligato a vendere”.

Alla fine il Real Madrid ha cambiato obiettivi e Milinkovic-Savic è finito all'Al Hilal, accettando un'offerta da 20 milioni di euro netti a stagione. I due club si troveranno l'uno di fronte all'altro al debutto nel Mondiale per Club e per Sergej, che quella maglia l'ha sempre sognata, sarà un'occasione per chiudere un cerchio, dimostrando il suo valore e facendo crescere a Madrid qualche rimpianto per quello che è stato un matrimonio mai celebrato.

