Criscitiello sul Memorial: "Che gioia che ci sia la Lazio! Siamo onorati di..."

© foto di Federico De Luca

Michele Criscitiello, in occasione del 3° Memorial “Sandro Criscitiello”, in programma sabato 26 luglio alle ore 20:30 presso lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, ha espresso la propria gratitudine alla Lazio per aver accettato di partecipare e di sfidare in un match amichevole l'Avellino. Con un messaggio rivolto alla società biancoceleste il direttore di Sportitalia ha detto:

"Per me e la mia famiglia è una grande gioia avere la Lazio con noi in questa terza edizione. Il Memorial è nato con il cuore, e sapere che una società come la Lazio ha scelto di esserci ci riempie di orgoglio e gratitudine. Sarà una serata di calcio, amicizia e ricordi belli".

