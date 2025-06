Inter, Marotta replica a Inzaghi: "Ormai fa parte del passato. Noi abbiamo preso..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il retroscena sul trasferimento di Inzaghi all'Al-Hilal, svelato direttamente dalla società araba, è giunto anche negli Stati Uniti dove l'Inter sta disputando il Mondiale per Club. Preso atto di quanto raccontato, il presidente del club nerazzurro, Beppe Marotta, ha voluto replicare all'ex allenatore dicendo la sua: "Ci sono dichiarazioni che si susseguono e poi ci sono smentite...Noi abbiamo preso atto della scelta dell'allenatore, ma oramai fa parte del passato e non entriamo in analisi approfondite".

"Siamo qui - ha poi aggiunto ai microfoni di SportMediaset dopo la partita col Monterrey - con orgoglio, con Chivu, in quella che non sappiamo se è la coda della vecchia stagione o l'inizio della nuova. Da tre mesi stiamo lavorando per migliorare la squadra, alcune operazioni sono andate in porto altre sono da completare: l'intenzione, con la proprietà, è mantenere lo zoccolo duro della squadra".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE