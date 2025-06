Ex Lazio | Luiz Felipe vicino al ritorno in Spagna: due club su di lui

TUTTOmercatoWEB.com

Luiz Felipe è sempre più lontano da Marsiglia. L'ex difensore della Lazio sarebbe infatti molto vicino a tornare in Spagna. Dopo l'esperienza al Betis, il classe '97 è volato in Arabia Saudita all'Al-Ittihad per poi tornare in Europa nella squadra di De Zerbi. Ora però, stando a quanto riportato da Matteo Moretto, il Rayo Vallecano starebbe avanzando nella trattativa per far tornare Luiz Felipe a giocare nella Liga. Anche il Siviglia è onteressato al giocatore, ma la destinazione non sarebbe di suo gradimento.

