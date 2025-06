Lazio, Lo Monaco: "Sarri va usato! Consiglio due nomi da acquistare..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'ex dirigente Pietro Lo Monaco, ha commentato il ritorno di Maurizio Sarri nella Lazio, offrendo una lettura anche in ottica mercato e partendo dalla figura di Claudio Lotito, presidente biancoceleste.

"Claudio Lotito ha perso anche la verve, fino a due o tre anni fa era una ruspa. Anche la Lazio è una società stanca, ha poco entusiasmo, poca invettiva. Non riesce a rivitalizzare l'ambiente. Aver preso Sarri è un buon viatico, perché è un allenatore che fa calcio e la squadra giocherà un bel calcio. La Lazio deve sfruttarlo mettendogli a disposizione i valori giusti, così valorizzi il patrimonio. Sarri mi è sempre piaciuto, il sui Napoli è stato uno delle espressioni calcistiche più belle che abbia mai visto, paragonabile al City e al Barcellona di Guardiola. Quello che mi auguro, lo prenda come un grido di dolore, non deve aver paura di chiedere una squadra che ha in testa, si facesse chiedere i giocatori che gli servono".

MERCATO - "Io Sarri lo userei, l'allenatore è un valore aggiunto. Prenderei i giocatori potenziali importanti e glieli metterei a disposizioni, sono sicuro che li farebbe diventare giocatori importanti e io otterrei un patrimonio importante. Il mondo è pieno di giocatori buoni e giovani, io non posso vedere una società italiana che prende un attaccante di 40 anni. Il motto principe di una società dev'essere: compra, vendi e pentiti, quindi comprare a poco dove gli altri non arrivano, valorizzo e vendo per poi ricominciare.Se non si vende c'è un problema nella logica. Lotito è più ostacolo di Fabiani, perché è lui che decide e che incide. Il primo Lotito era agguerrito. Io vi dico due nomi da dare in mano a Sarri: Yannick Agnero dell'Halmstadts e Franculino del Midtjylland".

