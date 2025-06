Udinese, Deulofeu si sfoga: "Tutto questo è una tortura..."

TUTTOmercatoWEB.com

Gerard Deulofeu sta vivendo un incubo. Il talento spagnolo è alle prese con un lungo infortunio che lo sta mettendo veramente alla prova. Intervistato ai microfoni di Pazzidifanta.com, l'ex Barcellona ha parlato delle sue condizioni e della sofferenza che gli sta causando:

“Per me tutto questo è una tortura. Ogni giorni mi alleno per tornare ma comunicare i tempi mi risulta impossibile, non è un infortunio da sette, otto o nove mesi ma molto di più. Non so se ce la farò mai, ma darò tutto me stesso per farlo e non voglio mollare, anche se al ritiro ci ho pensato spesso: tutto questo, più che un infortunio, è una vera e propria disabilità”.

