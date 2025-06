Inter, Inzaghi spiega: "Ho scelto l'Al Hilal per un motivo preciso..."

TUTTOmercatoWEB.com

Simone Inzaghi questa sera farà il suo esordio sulla panchina dell'Al Hilal. L'ex tecnico della Lazio, alle ore 21.00, affronterà il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso nella partita valida per la prima giornata del gruppo H del Mondiale per Club. Proprio alla vigilia di un match così importante per la sorte delle due squadre nella competizione, lo stesso Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha provato a spiegare l'addio all'Inter e la scelta di trasferirsi nel club saudita dove ha ritrovato Milinkovic-Savic, suo ex centrocampista in biancoceleste. Di seguito le sue parole.

LA SPIEGAZIONE DI INZAGHI - "All’Inter ho ricevuto molto più di quanto ho dato: dai tifosi, dai dirigenti, dai giocatori. So che mi mancherà tutto, anche le critiche più ingiuste. Ma ho dato tutto e credo che, per il bene dell’Inter, separarsi fosse la scelta giusta, anche se dolorosa per tutti. Dopo anni all’Inter, avevo bisogno di uscire dalla mia comfort zone. Volevo cambiare mentalità, stile di gioco e affrontare nuove sfide. Non c’era un altro club che desiderassi allenare: ho scelto l’Al-Hilal".

