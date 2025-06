Lazio, concluso il summit tra Fabiani e Sarri: i temi trattati

TUTTOmercatoWEB.com

AGGIORNAMENTO 22.00 - L'incontro tra Sarri e Fabiani a Castelfranco ha avuto un obiettivo preciso: valutare la rosa. Maurizio Sarri, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, avrebbe ribadito al direttore sportivo la volontà di vedere la squadra a Formello prima di offrire una valutazione complessiva. Nella giornata di oggi sono stati toccati anche i temi dell'organizzazione del ritiro, che come annunciato si svolgerà all'interno del centro sportivo, e del futuro di alcuni singoli. Per Tchaouna la volontà sarebbe quella di attendere il ritiro prima di prendere una decisione, mentre si attende il ritiro di Cataldi. In entrata non ci sono novità e non ci saranno fino a quando la rosa non verrà sfoltita. Nessuna apertura, inioltre, per il ritorno di Peruzzi.

"Devo rivedere Fabiani la prossima settimana e mi dirà quali sono le sue idee. Mi porterà qualche nome, come anche io ne porterò qualcuno e poi vediamo", aveva detto Sarri domenica al clinic a Castiglione della Pescaia. Detto, fatto: come spiegato da il giornalista de Il Messaggero Alberto Abbate in collegamento a Radio Laziale, il direttore sportivo della Lazio ha raggiunto il tecnico a Castelfranco, in Toscana.

"Fabiani è arrivato a Castelfranco da Sarri, sono a pranzo insieme e stanno parlando di mercato", ha detto. È iniziato quindi il vertice di mercato: i due parleranno delle mosse da attuare tra entrate e uscite, continuando le loro valutazioni iniziate già nelle scorse settimane in vista della prossima stagione.

