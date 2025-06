WOMEN | Italia, Soncin: "Sono soddisfatto, alla fine del raduno dirò chi partirà per l'Europeo"

TUTTOmercatoWEB.com

Direttamente da Coverciano, dove sta tenendo il raduno della Nazionale Femminile in vista della partenza per l'Europeo in Svizzera, il ct Soncin è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto su queste settimane di lavoro delle azzurre. "Sono molto soddisfatto - ha affermanto - c'è un clima magico e lo stiamo alimentando, i giorni in Sardegna sono stati importanti per alcuni aspetti che magari riguardano meno il campo, sul quale siamo concentrati adesso. C'è disponibilità massima da parte di tutti e tutte, chiunque vuole prendere parte alla spedizione europea, e tutte lo stanno dimostrando in ogni momento della giornata: stiamo lavorando bene, con lo spirito giusto, dobbiamo solo dosare i momenti di riposo e recupero. Ma sono pienamente soddisfatto"

Poi, proseguendo, ha aggiunto: "La disponibilità delle ragazze è fondamentale per quello che vogliamo fare. L'idea che stiamo cercando di mettere in campo da tanto tempo è quella di consapevolezza all'interno della partita, quindi gestire con fiducia, coraggio e convinzione delle fasi di gioco nelle quali possiamo determinare con la palla e quelle in cui, avendo l'avversario il pallone, ci sarà da difendersi. Abbiamo alternato varie situazioni difensive, uomo contro uomo, blocco più attendista... c'è qualità e disponibilità per fare tutto in campo, cercheremo sempre la miglior strategia possibile. Io devo solo creare il miglior contesto per far sì che tutte possano esprimersi al meglio, dobbiamo mantenere il clima magico e di benessere che c'è".

"La lista verrà resa nota, lo sanno anche le ragazze, alla fine del raduno: è un percorso che abbiamo iniziato ancora prima della Nations League, l'intento era quello di creare un gruppo allargato per portarlo fino all'ultimo giorno. Le ragazze stano tutte bene, Greggi è recuperata, Galli ha giocato qualche minuto con grande disponibilità, anche se viene da un lungo periodo di attività, tutte sono pronte per giocare. Cantore negli USA? Vale lo stesso discorso fatto per Caruso: quando campionati di quel livello si avvicinano alle nostre ragazze, questo deve essere motivo di orgoglio per tutti, e a me fa piacere che un loro upgrade sia stato fatto proprio con le prestazioni in azzurro".

Infine, un pensiero su Spalletti: "Con lui c'è stato un rapporto diretto, è stato per me di grande aiuto, un maestro su tante situazioni. Nel calcio però capitano queste situazioni. Ma dico che Luciano, ogni volta che è intervenuto, ha lasciato un segno in tutti".

