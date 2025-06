Avellino, il diesse Aiello sul memorial contro la Lazio: "Ci gratifica molto..."

Una delle partite estive della Lazio sarà contro l'Avellino, appena promosso in Serie B. L'occasione sarà quella del Terzo Memorial Sandro Criscitiello, in programma sabato 26 luglio alle 20:30 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Sulla gara si è espresso il direttore sportivo del club campano Mario Aiello in esclusiva ai nostri microfoni. Queste le sue parole: "L'amichevole contro la Lazio ci gratifica molto. E anche per Sarri sarà speciale nel ricordo di un passato a oggi lontano. Noi ci auguriamo che in futuro a queste amichevoli possano aggiungersi anche delle partite ufficiali in Serie A”.

