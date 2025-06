Lazio, Inzaghi e Milinkovic tornano insieme: le info sul loro esordio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Inzaghi e Sergej Milinkovic-Savic di nuovo insieme, come in quegli anni fantastici alla Lazio, come in quella notte di Verona quando quell'abbraccio tra i due, dopo il gol decisivo del Sergente, divenne simbolo di unione e di famiglia. A distanza di quattro anni dall'ultima volta, il tecnico piacentino è tornato a essere l'allenatore di Milinkovic. I due si sono dati appuntamento in Arabia Saudita, più precisamente all'Al Hilal, dove hanno iniziato a lavorare da qualche settimana.

I DETTAGLI DEL MATCH - La squadra di Riad, infatti, terminata la stagione non ha avuto tempo da perdere e si è subito proiettata alla prima giornata del Mondiale per Club, che vedrà i biancoblu fronteggiare una delle squadre favorite per la vittoria finale: il Real Madrid. La partita d'esordio di Inzaghi, valida per la prima giornata del gruppo H, sarà in programma questa sera, 18 giugno, alle ore 21.00 (ora italiana) e sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva da Dazn.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.