Calciomercato Lazio | Fazzini per il centrocampo? Ecco lo scenario

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Una mezzala arriverà, difficile però immaginare tempi brevi. La Lazio deve fare i conti con l'indice di liquidità, problema annoso, dalla prossima sessione sarà un ricordo (amaro). Servono uscite per aprire le porte a nuovi acquisti, è una necessità pratica, anche perché con solo campionato e Coppa Italia la rosa dovrà essere meno ampia, limitata a 18-19 giocatori di movimento. Un rinforzo a centrocampo comunque è nei piani del club, occhio ai soliti nomi, da Loftus-Cheek a Fabbian, mentre sono in calo le quotazioni di Jacopo Fazzini. Il centrocampista dell'Empoli era stato cercato a gennaio, era una richiesta esplicita di Baroni, non se ne fece nulla. La società non era convinta, era un profilo che non accendeva le fantasie di presidente e ds, non è cambiato lo scenario. Si cerca un profilo diverso, più fisico, capace di coprire più campo. Fazzini piace molto al Torino, Baroni lo vorrebbe con sé, spera di essere accontentato, attenzione alla Fiorentina che potrebbe partire all'assalto già nelle prossime ore. La Lazio per ora rimane defilata, Fazzini non è in cima alla lista dei desideri.

