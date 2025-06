Lazio, parla Oddi: "Non serve una rivoluzione! Credo a Sarri, ma la società..."

TUTTOmercatoWEB.com

Tra la scelta di Sarri e il mercato, parla Giancarlo Oddi. L'ex difensore ai microfoni di Radiosei si è espresso sulla situazione della Lazio dopo il ritorno del tecnico sulla panchina biancoceleste soffermandosi sulle mosse della società. Di seguito le sue dichiarazioni.

“La scelta della Lazio di riprendere Sarri è giusta, serviva un tecnico che conta. Io credo al tecnico quando ha fatto riferimento alla sua scelta di legame e sentimento. Penso sia stato onesto, tra l’altro parliamo di un tecnico che ai tempi si è anche dimesso per fare la cosa giusta. Non è una colpa esprime un legame con un ambiente e per una società e non è un tentativo di essere ruffiano. Lui, tornando, si prende delle responsabilità, cosa che deve fare nei suoi confronti anche la società. Non è venuto per accettare tutto, ma per fare bene ed avere anche dei giocatori importanti. Sicuramente ci sarà un accordo tra di loro anche sul mercato. Non arriveranno fenomeni, ma dei giocatori arriveranno. Non serve fare nessuna rivoluzione".

